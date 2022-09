Maltempo a Prato: albero cade sopra un’auto in sosta in via Vivaldi (Di sabato 17 settembre 2022) I vigili del fuoco del comando di *Prato* sono intervenuti intorno alle ore 11:00, in Via Vivaldi nel comune di Prato, dove un'albero è caduto, finendo sulla carreggiata e danneggiando un'auto in sosta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 settembre 2022) I vigili del fuoco del comando di ** sono intervenuti intorno alle ore 11:00, in Vianel comune di, dove un'è caduto, finendo sulla carreggiata e danneggiando un'auto inL'articolo proviene da Firenze Post.

iltirreno : Maltempo in Toscana. Al momento, per il forte vento, si registrano alberi caduti a Prato e Firenze. Alla stazione d… - FirenzePost : Maltempo a Prato: albero cade sopra un’auto in sosta in via Vivaldi - fighting_22 : RT @Telefriuli1: In campo la Protezione civile. Interventi anche a Moimacco, Cividale del Friuli, Tavagnacco e Pasian di Prato. + Le FOTO… - Telefriuli1 : In campo la Protezione civile. Interventi anche a Moimacco, Cividale del Friuli, Tavagnacco e Pasian di Prato. + L… - Telefriuli1 : In campo la Protezione civile. Interventi anche a Moimacco, Cividale del Friuli, Tavagnacco e Pasian di Prato. + L… -