“La Scuola del Veneto è in lutto per la morte durante lo stage di Giuliano. Il dolore pesa come un macigno”: il messaggio di cordoglio dell’Usr (Di sabato 17 settembre 2022) "La Scuola del Veneto è in lutto per la morte durante lo stage scolastico dello studente Giuliano De Seta e si stringe forte in un abbraccio con la mamma Antonella, il papà Enzo e il fratellino": si legge così nel messaggio di cordoglio dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto per lo studente rimasto vittima ieri di un incidente durante uno stage. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022) "Ladelè inper laloscolastico dello studenteDe Seta e si stringe forte in un abbraccio con la mamma Antonella, il papà Enzo e il fratellino": si legge così neldidell'Ufficio scolastico regionale per ilper lo studente rimasto vittima ieri di un incidenteuno. L'articolo .

