Investe ragazzo in monopattino e lo uccide: era ubriaco (Di sabato 17 settembre 2022) Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 6 a Cambiano, in provincia di Torino. Un 29enne originario della Repubblica Dominicana residente nel chierese, durante un sorpasso, dai primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta... Leggi su today (Di sabato 17 settembre 2022) Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 6 a Cambiano, in provincia di Torino. Un 29enne originario della Repubblica Dominicana residente nel chierese, durante un sorpasso, dai primi rilievi, avrebbe invaso la corsia opposta...

GianGianpi : Non smettiamo mai di apprezzare la #politica che investe in #cultura ; sosteniamo sempre chi fa cultura. Purtroppo… - infoitcultura : Paura a Pompei: intervengono in una lite tra fidanzati, ma il ragazzo li investe -