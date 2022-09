Diffidati Milan-Napoli | ci sono rossoneri a rischio squalifica per l’Empoli?

Leggi su sportface

(Di sabato 17 settembre 2022) Tutto pronto per. La squadra di Pioli ospita a San Siro gli uomini di Spalletti. Dopo sei giornate di campionato, nessun giocatore delè entrato nella lista dei. Di fatto, le due squadre si presentano a San Siro senza giocatori a. Una situazione in meno da valutare per i due allenatori che alla ripresa del campionato dovranno sfidare Empoli e Torino. Contro, Pioli ritroverà Leao. E soprattutto domenica sera non correrà rischi di perdere un giocatore solo per un giallo di troppo.: Nessuno SportFace.