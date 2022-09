Colossal II | quando il Sequel supera il primo Capitolo

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 17 settembre 2022) L’anno scorso vi parlavo della prima edizione di SIWcome un ottimo lavoro di Show, sfruttando il paragone cinematografico (se volete rileggerlo, lo trovate QUI). Quest’anno è andato in scena la seconda edizione, Live e con pubblico in quel di Collesalvetti (che vi invito a rivedervi QUI), quindi mi sono domandato: il, eguaglierà il? Dopo averlo visto, la risposta è Sì. Scala il tuo Riscatto IlLadder Contract ha riservato anche stavolta molte emozioni e incertezza fino all’ultimo su chi si sarebbe accaparrato la Shot a qualsiasi Titolo SIW. Bon Giovanni aveva la voglia di rivalsa per una eliminazione molto discussa dallo Sword Tournament, Darko per una finale persa per un soffio contro Inverardi, Lacroix per prendersi la sua occasione di ...