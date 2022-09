Ciocchetti: “La politica deve tornare tra la gente. E deve dare risposte sulle criticità: quote europee, vincoli, tutela del territorio” (Di sabato 17 settembre 2022) Fiumicino – La politica torna ai territori. La campagna elettorale di Luciano Ciocchetti (FdI), candidato al collegio Uninominale Camera 6 di Roma, ha questo filo conduttore: il contatto con la gente, la conoscenza dei problemi, la competenza politico amministrativa per risolverli. Si torna per le strade, come un tempo, e si ritrova anche il contatto con l’elettorato. Ciocchetti ha scelto di calarsi nei territori dove è candidato, anche se non c’è più la preferenza sul nome come un tempo; ma resta la voglia di toccare con mano i problemi e curare un elettorato al quale dare risposte, una volta eletti. Questa settimana Fiumicino è stata girata in largo e lungo. Dall’appuntamento del mercato del giovedì all’Isola Sacra, ad Aranova, da Passoscuro a Fregene. Passando per le altre località, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 17 settembre 2022) Fiumicino – Latorna ai territori. La campagna elettorale di Luciano(FdI), candidato al collegio Uninominale Camera 6 di Roma, ha questo filo conduttore: il contatto con la, la conoscenza dei problemi, la competenza politico amministrativa per risolverli. Si torna per le strade, come un tempo, e si ritrova anche il contatto con l’elettorato.ha scelto di calarsi nei territori dove è candidato, anche se non c’è più la preferenza sul nome come un tempo; ma resta la voglia di toccare con mano i problemi e curare un elettorato al quale, una volta eletti. Questa settimana Fiumicino è stata girata in largo e lungo. Dall’appuntamento del mercato del giovedì all’Isola Sacra, ad Aranova, da Passoscuro a Fregene. Passando per le altre località, ...

