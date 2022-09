Al via il Festival Nazionale dell’Economia Civile (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Si è aperta oggi a Firenze la 4ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che terminerà domenica 18 settembre. La sessione di apertura si è tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Firenze e i lavori continuano poi nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio coinvolgendo giovani, cittadini, imprenditori, amministratori pubblici, associazioni ed organizzazioni sensibili alla necessità di un nuovo paradigma di sviluppo. ‘In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace’ è il tema dell’edizione 2022. Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Si è aperta oggi a Firenze la 4ª edizione del, che terminerà domenica 18 settembre. La sessione di apertura si è tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Firenze e i lavori continuano poi nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio coinvolgendo giovani, cittadini, imprenditori, amministratori pubblici, associazioni ed organizzazioni sensibili alla necessità di un nuovo paradigma di sviluppo. ‘In buona compagnia. Per cercare, ricostruire, fare pace’ è il tema dell’edizione 2022. Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazionedelle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia ...

