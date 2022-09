A Conte piace “arrabbiato” Son Heung-min e insiste sul fatto che “non è mai un problema” per il Tottenham (Di sabato 17 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore del Tottenham Antonio Conte ha riconosciuto che Son Heung-min è “arrabbiato” e privo di fiducia, ma lo ha sostenuto per fare ciò che fanno i migliori giocatori e superare la sua siccità. Il numero sette degli Spurs ha visto il suo pessimo inizio di stagione continuare a metà settimana dopo aver prodotto un altro vuoto nella sconfitta per 2-0 in casa dello Sporting Lisbona. LEGGI DI PIÙ: Bella-Kotchap al Liverpool tra cinque possibili trasferimenti da principiante della Premier League Significa che Son ha ora perso otto partite senza gol, avendo terminato la stagione precedente come vincitore congiunto della Scarpa d’Oro in Premier League insieme a Mohamed Salah. Capo Conte sembra avere una decisione da decidere se mantenere il 30enne nella ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’allenatore delAntonioha riconosciuto che Son-min è “” e privo di fiducia, ma lo ha sostenuto per fare ciò che fanno i migliori giocatori e superare la sua siccità. Il numero sette degli Spurs ha visto il suo pessimo inizio di stagione continuare a metà settimana dopo aver prodotto un altro vuoto nella sconfitta per 2-0 in casa dello Sporting Lisbona. LEGGI DI PIÙ: Bella-Kotchap al Liverpool tra cinque possibili trasferimenti da principiante della Premier League Significa che Son ha ora perso otto partite senza gol, avendo terminato la stagione precedente come vincitore congiunto della Scarpa d’Oro in Premier League insieme a Mohamed Salah. Caposembra avere una decisione da decidere se mantenere il 30enne nella ...

