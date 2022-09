Va in ospedale con un dolore alla spalla | ma aveva un tumore ai polmoni | muore in poche settimane

La Provincia di Como

Ma la protesta è esplosa,la polizia iraniana a sedarela forza le manifestazioni di piazza. I dimostranti, spiega l'emittente araba Al Arabiya, stavano marciando in direzione dell'...Una donna che è andata al pronto soccorsodolore alla spalla è stato diagnosticato un cancro ai polmoni che si era diffuso ad altre parti ...diverse settimane prima di cercare aiuto in. ... Il ricovero in ospedale spiegato ai bambini con difficoltà comunicative Colpito da un infarto non ha avuto scampo nonostante la corsa in ospedale. Amedeo Matacena: il latitante ex deputato di Forza Italia Aveva compiuto 59 anni proprio ieri. A Dubai si trovava con la sua ...Una donna che è andata al pronto soccorso con dolore alla spalla è stato diagnosticato un cancro ai polmoni che si era diffuso ad altre parti del suo corpo ed è morta 25 ...