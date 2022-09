**Ucraina: Zelensky, 'regione Kharkiv quasi interamente liberata'** (Di venerdì 16 settembre 2022) Kiev, 16 set. (Adnkronos) - "Oggi quasi l'intera regione di Kharkiv è stata liberata". Lo ha annunciato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che "si tratta di un risultato senza precedenti per i nostri soldati. Gli ucraini sono riusciti di nuovo a fare ciò che molti pensavano fosse impossibile". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Kiev, 16 set. (Adnkronos) - "Oggil'interadiè stata". Lo ha annunciato il presidente dell'Ucraina Volodymyrsu Telegram, aggiungendo che "si tratta di un risultato senza precedenti per i nostri soldati. Gli ucraini sono riusciti di nuovo a fare ciò che molti pensavano fosse impossibile".

