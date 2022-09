The Iron Claw: Jeremy Allen White interpreterà Kerry Von Erich (Di venerdì 16 settembre 2022) Jeremy Allen White interpreterà Kerry Von Erich in The Iron Claw, film biografico sulla famiglia di wrestler Von Erich. Deadline ha annunciato che Jeremy Allen White vestirà i panni di Kerry Von Erich in The Iron Claw, nuovo biopic sulla famiglia Von Erich. L'attore affiancherà i già annunciati Zac Efron (Kevin Von Erich) e Harris Dickinson (David Von Erich). Basato sulla storia vera dei Von Erich, The Iron Claw seguirà l'ascesa e il fallimento della dinastia di wrestler che hanno avuto un enorme impatto nello sport ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022)Vonin The, film biografico sulla famiglia di wrestler Von. Deadline ha annunciato chevestirà i panni diVonin The, nuovo biopic sulla famiglia Von. L'attore affiancherà i già annunciati Zac Efron (Kevin Von) e Harris Dickinson (David Von). Basato sulla storia vera dei Von, Theseguirà l'ascesa e il fallimento della dinastia di wrestler che hanno avuto un enorme impatto nello sport ...

