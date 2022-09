Supercoppa, non solo l’Arabia: anche Ungheria ed Emirati interessati (Di venerdì 16 settembre 2022) Oltre all'Arabia Saudita, anche Ungheria ed Emirati Arabi interessati ad ospitare la Supercoppa Italiana nei prossimi anni. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 settembre 2022) Oltre all'Arabia Saudita,edArabiad ospitare laItaliana nei prossimi anni.

