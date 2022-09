Settore giovanile, solo 4 le formazioni dell’Inter in campo: il programma (Di venerdì 16 settembre 2022) Il programma del Settore gionavile dell’Inter nel week-end Saranno solo le formazioni del Settore giovanile dell’Inter a scendere in campo in questo fine settimana. Domani inizia il campionato per l’Under 18 maschile in casa contro l’Hellas Verona. Sempre per quanto riguarda le formazioni maschili domenica scenderà in campo l’Under 17 in trasferta contro il Como nella terza giornata di campionato. Per quanto riguarda le formazioni femminili, debutto in campionato anche per l’Under 19 che inizierà il suo cammino in casa del Sassuolo. L’altra formazione è l’Under 17 che sarà impegnata contro l’Atalanta, nella seconda giornata del Torneo Pre Season. L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Ildelgionavilenel week-end Sarannoledela scendere inin questo fine settimana. Domani inizia il campionato per l’Under 18 maschile in casa contro l’Hellas Verona. Sempre per quanto riguarda lemaschili domenica scenderà inl’Under 17 in trasferta contro il Como nella terza giornata di campionato. Per quanto riguarda lefemminili, debutto in campionato anche per l’Under 19 che inizierà il suo cammino in casa del Sassuolo. L’altra formazione è l’Under 17 che sarà impegnata contro l’Atalanta, nella seconda giornata del Torneo Pre Season. L'articolo proviene da ...

