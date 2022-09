Sarri | Focolari molto critico | “Ha detto un’idiozia nel post partita Se aveva paura del germe non doveva…”

(Di venerdì 16 settembre 2022) La sconfitta subita dalla Lazio sul campo dei danesi del Midtjylland per 5-1, ma anche le parole del tecnico Mauriziodel dopo, stanno facendo discutere parecchio e oggi pomeriggio nel contenitore sportivo su “Radio Radio Lo Sport”, il giornalista Furioha criticato duramente l’allenatore biancoceleste. Di seguito ecco le sue parole: “Faccia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bargiggia, duro attacco a: “Le sue dichiarazioni sono da squalifica pesante, dimostrano anche la mancanza di cultura…” Cagliari tratta un terzino della Laziospegne la polemica a distanza con Conte Le parole di Inzaghi dopo Lazio-Fiorentina Nel futuro di Bastos c’è la Turchia Lazio umiliata in ...

RadioRadioWeb : Caporetto #Lazio in #EuropaLeague: il commento a caldo di Furio Focolari ??????? - 1405duemila : @RadioRadioWeb L'unico spazio dedicato alla lazio sono stati 20 minuti di attacco a sarri. Focolari ormai sgamato,… - calciomercatoit : ????? TV PLAY | Furio #Focolari ai tifosi di #Roma e #Lazio: 'Criticare #Mourinho a Roma è blasfemia. Per loro è qu… -

Footballnews24.it

A Calciomercato.it in onda su TvPlay è intervenuto il giornalista Furio: da Mourinho a, tutti nel mirinoIl giornalista Furioha parlato ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play soffermandosi sui problemi della Roma, sue anche su Inzaghi ......momento che sta vivendo l'Inter di Simone InzaghiDopo le sconfitte con la Lazio di Maurizioe ... Inzaghi ha paura'Sulla stessa lunghezza d'onda il giudizio di Furiosulla stessa ... Lazio, Focolari su Sarri: “Il problema è anche lui” La sconfitta subita dalla Lazio sul campo dei danesi del Midtjylland per 5-1, ma anche le parole del tecnico Maurizio Sarri del dopo partita, stanno facendo dis ...Il giornalista, Furio Focolari ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla pesante sconfitta della Lazio di Maurizio Sarri ...