Salone di Detroit, frammenti di un passato glorioso. Per Joe Biden le priorità sono lavoro e modelli più verdi – FOTO (Di venerdì 16 settembre 2022) Per qualche ora l’ex Cobo Center, adesso Huntington Place, è stato il palcoscenico di Joe Biden. Il presidente ha visitato il North American International Auto Show (Naias) che è tornato nella sua sede “naturale” a 1.300 giorni di distanza dall’ultima volta, quando si era tenuto in gennaio. Poi, per l’emergenza Covid, il palazzo dei congressi era stato trasformato in ospedale e nel 2021 la manifestazione si era svolta in forma ridotta come Detroit Motor Bella. Biden, che è impegnato nella campagna elettorale nel voto di metà mandato, non ha mancato di sottolineare l’impegno dell’amministrazione Obama, di cui era il vice, per salvare l’industria dell’auto e ha evidenziato le politiche di quella che adesso guida facendo leva sui massicci investimenti (135 miliardi di dollari) destinati al futuro elettrico della mobilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Per qualche ora l’ex Cobo Center, adesso Huntington Place, è stato il palcoscenico di Joe. Il presidente ha visitato il North American International Auto Show (Naias) che è tornato nella sua sede “naturale” a 1.300 giorni di distanza dall’ultima volta, quando si era tenuto in gennaio. Poi, per l’emergenza Covid, il palazzo dei congressi era stato trasformato in ospedale e nel 2021 la manifestazione si era svolta in forma ridotta comeMotor Bella., che è impegnato nella campagna elettorale nel voto di metà mandato, non ha mancato di sottolineare l’impegno dell’amministrazione Obama, di cui era il vice, per salvare l’industria dell’auto e ha evidenziato le politiche di quella che adesso guida facendo leva sui massicci investimenti (135 miliardi di dollari) destinati al futuro elettrico della mobilità ...

MotoriSuMotori : Buick Wildcat al Salone di Detroit: ecco l'auto del futuro - - Insideevsitalia : ???? Al Salone di Detroit, il presidente #Biden annuncia i piani per avviare una vera e propria pioggia di colonnine:… - lautomobile_ACI : La settima generazione della Ford Mustang è qui, e quale occasione migliore per presentarla del Salone di Detroit. - lautomobile_ACI : Un ospite d’onore ha visitato - nel giorno dell’apertura dedicata agli addetti ai lavori - l'edizione 2022 del Nort… - AgencyGea : Il Presidente degli Usa, #Biden, è stato ieri a #Detroit per salutare il ritorno del grande salone dell'auto. Ad ac… -