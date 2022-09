Roma Atalanta: i precedenti allo Stadio Olimpico – VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) Sfida di vertice nella settima giornata di Serie A: Roma e Atalanta si affrontano allo Stadio Olimpico per giocarsi la vetta della classifica Match di vertice all’Olimpico: la Roma ha 13 punti, l’Atalanta 1 in più e condivide ilprimato in classifica con Napoli e Milan. L’Atalanta è stata la prima e unica squadra finora ad avere la testa della classifica inposizione solitaria per una sola giornata ma ha pareggiato 1-1 nel derby lombardo con la Cremonese: il gol del vantaggio di Demiral non è bastato. I giallorossi sono reduci dal 2-1 sull’Empoli. Migliore in campo Paulo Dybala,autore di uno splendido gol dalla distanza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Sfida di vertice nella settima giornata di Serie A:si affrontanoper giocarsi la vetta della classifica Match di vertice all’: laha 13 punti, l’1 in più e condivide ilprimato in classifica con Napoli e Milan. L’è stata la prima e unica squadra finora ad avere la testa della classifica inposizione solitaria per una sola giornata ma ha pareggiato 1-1 nel derby lombardo con la Cremonese: il gol del vantaggio di Demiral non è bastato. I girossi sono reduci dal 2-1 sull’Empoli. Migliore in campo Paulo Dybala,autore di uno splendido gol dalla distanza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

