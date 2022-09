Per voi Roger Federer è stato il più grande tennista di tutti i tempi? (Di venerdì 16 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

XFactor_Italia : Questa non potevamo lasciarla nell’archivio ?? Un regalo per voi durante la pubblicità #XF2022 #Rkomi - Giorgiolaporta : Ma quando #Orban vi serviva per eleggere #Gentiloni e #Sassoli del #Pd o la Commissione #Ursula, non era #fascista,… - mara_carfagna : Grazie Napoli e grazie ai ragazzi di Together per il bellissimo evento! La vostra energia sarà decisiva per il gran… - ce_orla : RT @Covidioti: Vietare l'uso dei camini quando il gas costa 6 volte cosa significa per voi? - MariaTeresaMor9 : @pfmajorino Voi siete nemici degli italiani, per fortuna i sono alternative a voi ed alla lega -