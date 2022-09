Napoli - In arrivo una grande "FICTION AUDIOVISIVA " (Di venerdì 16 settembre 2022) E' risaputo che a Napoli non mancano gli artisti e la creatività, oltre a mettere in scena capolavori della tradizione si cerca di dare spazio e assistere a lavori inediti ben strutturati e moderni. Eppure, tante, sono le persone che per diverse ragioni non possono assistere a tali spettacoli, talvolta obbligati perché "non vedenti o ipovedenti", proprio riflettendo su questo limite nel guardare una commedia, una FICTION e per sua esperienza personale, è scattata la creatività di un giovane grande cantautore, musicista e autore -YURI SALVATORE- il "narratore perfetto". Yuri vive in simbiosi con la musica, ne capisce l'importanza sin da piccolo ma poi ha scoperto il mondo della recitazione e della radio web e da questo connubio sta dando vita ad un grande progetto - una FICTION ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) E' risaputo che anon mancano gli artisti e la creatività, oltre a mettere in scena capolavori della tradizione si cerca di dare spazio e assistere a lavori inediti ben strutturati e moderni. Eppure, tante, sono le persone che per diverse ragioni non possono assistere a tali spettacoli, talvolta obbligati perché "non vedenti o ipovedenti", proprio riflettendo su questo limite nel guardare una commedia, unae per sua esperienza personale, è scattata la creatività di un giovanecantautore, musicista e autore -YURI SALVATORE- il "narratore perfetto". Yuri vive in simbiosi con la musica, ne capisce l'importanza sin da piccolo ma poi ha scoperto il mondo della recitazione e della radio web e da questo connubio sta dando vita ad unprogetto - una...

susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' - napolimagazine : IL PENSIERO - Moggi: 'Per Simeone, il Napoli rappresenta un punto di arrivo' -