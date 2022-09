MotoGP, Marc Marquez: “Al mattino il feeling era un disastro, in FP2 ho ritrovato il sorriso” (Di venerdì 16 settembre 2022) Marc Marquez centra l’obiettivo di giornata e chiude il venerdì nella top10 della classifica combinata dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2022, al rientro dopo oltre tre mesi di stop per recuperare dalla quarta operazione all’omero destro. “Mentre al mattino il feeling con la moto è stato un disastro, nel pomeriggio sono rimasto sorpreso dalla mia guida e ho ritrovato il sorriso. E quando ritrovi il sorriso, tutto diventa più semplice. Tuttavia dobbiamo ancora lavorare, perché non riesco a guidare in modo del tutto naturale“, spiega l’otto volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport. “Prima dell’operazione il problema è che l’osso non lavorava bene. Non è stato così solo per 3 mesi, vengo da un anno e mezzo in cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022)centra l’obiettivo di giornata e chiude il venerdì nella top10 della classifica combinata dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Aragon 2022, al rientro dopo oltre tre mesi di stop per recuperare dalla quarta operazione all’omero destro. “Mentre alilcon la moto è stato un, nel pomeriggio sono rimasto sorpreso dalla mia guida e hoil. E quando ritrovi il, tutto diventa più semplice. Tuttavia dobbiamo ancora lavorare, perché non riesco a guidare in modo del tutto naturale“, spiega l’otto volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport. “Prima dell’operazione il problema è che l’osso non lavorava bene. Non è stato così solo per 3 mesi, vengo da un anno e mezzo in cui ...

SkySportMotoGP : ?? Aleix Espargaró è il migliore del primo turno Alle sue spalle Bagnaia e Rins. Ottavo il leader del Mondiale, Quar… - paoloangeloRF : Marquez è tornato: chiude la prima giornata di Libere in top 10 - Mathias_28B : RT @poesiadeimotori: Marquez in top 10 a 3 decimi e mezzo dalla P1,Pol Espargaro penultimo con stessa moto che Marc non ha toccato per mesi… - automotorinews : ?? Tanti, tantissimi sorriso per Marc #Marquez al suo ritorno in pista in #MotoGP ??? Le sue parole: 'ho avuto un pi… - sportal_it : MotoGp, Pecco Bagnaia non è sorpreso da Marc Marquez -