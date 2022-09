Moda e TikTok: dal volersi bene al diritto “a fare schifo” (Di venerdì 16 settembre 2022) Cottage-core, goblin mode, that girl, girl boss: i lemmi e i tropi lanciati da TikTok ormai non si contano più, e hanno contribuito a creare figure mitologiche, tutte ugualmente sconfitte dal tempo e dalla consapevolezza sociale che si è modificata. Dopo il dovere ad essere la migliore versione di se stessi del #Thatgirl, c’è il diritto a fare schifo del #goblinmode. Ma come nascono questi fenomeni, e perché, nonostante i milioni di visualizzazioni, dovremmo guardarli con il giusto distacco? Ne parliamo nella sesta puntata del podcast “La teoria della Moda”, a cura di Giuliana Matarrese, disponibile su tutte le piattaforme ad hoc (o qui sotto cliccando “play”). Ascolta tutte le puntate de La teoria della Moda, il podcast di Giuliana Matarrese su Linkiesta Eccetera–Puntata 0: ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) Cottage-core, goblin mode, that girl, girl boss: i lemmi e i tropi lanciati daormai non si contano più, e hanno contribuito a creare figure mitologiche, tutte ugualmente sconfitte dal tempo e dalla consapevolezza sociale che si è modificata. Dopo il dovere ad essere la migliore versione di se stessi del #Thatgirl, c’è ildel #goblinmode. Ma come nascono questi fenomeni, e perché, nonostante i milioni di visualizzazioni, dovremmo guardarli con il giusto distacco? Ne parliamo nella sesta puntata del podcast “La teoria della”, a cura di Giuliana Matarrese, disponibile su tutte le piattaforme ad hoc (o qui sotto cliccando “play”). Ascolta tutte le puntate de La teoria della, il podcast di Giuliana Matarrese su Linkiesta Eccetera–Puntata 0: ...

tramontataluna : diocane shameless è passato di moda ora ho tiktok invaso da breaking bad se vedo un altro video al rigahardo mi butto da un palazzo - misiagentiles : #Stile: come sta a #ChiaraFerragni e come sta a me: i look delle #influencer nella vita di tutti i giorni. Le Innom… - sinceraio : senza stare a giustificare nessuno, ma queste cose sono sempre esistite. anche prima che “andassero di moda” su tik… - mankoolicani : cioè voi mi state dicendo che nel 2010 non andavano di moda su YouTube i video 'studente sclera contro la professor… - 5f0als5 : @femmefleurie Qualche anno fa non andava di moda tiktok ma hanno dato fuoco a una scuola superiore lo stesso, solo… -