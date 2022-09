Migliaia in coda per Elisabetta II: oltre 10 ore di fila (Di venerdì 16 settembre 2022) Migliaia di persone a Londra continuano a mettersi in fila lungo il Tamigi per dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II, il cui feretro resterà esposto nella Westminster Hall fino a lunedì 19 settembre, giorno del suo funerale. La coda per renderle omaggio sta crescendo rapidamente ed è arrivata a 7 km con un tempo di attesa stimato di almeno 11 ore.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Bagno-di-folla-per-re-Carlo-III-e-Camilla-a-Cardiff-in-Galles 20220916 video 15150035.mp4"/videoIntanto, si registra un bagno di folla per il re Carlo III e la regina consorte Camilla a Cardiff, in Galles, dopo aver partecipato a una preghiera per la regina Elisabetta II nella cattedrale di Llandaff, a poco più di una settimana dalla sua morte a 96 anni. Quella ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022)di persone a Londra continuano a mettersi inlungo il Tamigi per dare l'ultimo saluto alla reginaII, il cui feretro resterà esposto nella Westminster Hall fino a lunedì 19 settembre, giorno del suo funerale. Laper renderle omaggio sta crescendo rapidamente ed è arrivata a 7 km con un tempo di attesa stimato di almeno 11 ore.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Bagno-di-folla-per-re-Carlo-III-e-Camilla-a-Cardiff-in-Galles 20220916 video 15150035.mp4"/videoIntanto, si registra un bagno di folla per il re Carlo III e la regina consorte Camilla a Cardiff, in Galles, dopo aver partecipato a una preghiera per la reginaII nella cattedrale di Llandaff, a poco più di una settimana dalla sua morte a 96 anni. Quella ...

