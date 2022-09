Meret: “Voci di mercato? Preferisco i fatti. Troppo timido? Ho una certezza”. Poi le parole sul rinnovo (Di venerdì 16 settembre 2022) Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: “Parata con i Rangers? Importante per come si era messa la partita. È stata difficile perché Kim mi ha disturbato nella visuale, ma sono riuscito a metterla in angolo. È stato un intervento che ci ha tenuti sullo 0 a 0, è stato importante e ne sono contento”. “Il pubblico dei Rangers è stato incredibile, una spinta dall’inizio alla fine continua. Sono stati molto coraggiosi i calciatori rispetto alla prima gara, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a mantenere la calma, fare il nostro gioco e sbloccarla. Con l’uomo in più è stata più semplice chiaramente portarla a casa”. “Mio figlio? Un’emozione indescrivibile, è una cosa che ti cambia la vita. Ora viene prima lui che tutto il resto. Ci ha portato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) Alex, portiere del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Di seguito quanto evidenziato: “Parata con i Rangers? Importante per come si era messa la partita. È stata difficile perché Kim mi ha disturbato nella visuale, ma sono riuscito a metterla in angolo. È stato un intervento che ci ha tenuti sullo 0 a 0, è stato importante e ne sono contento”. “Il pubblico dei Rangers è stato incredibile, una spinta dall’inizio alla fine continua. Sono stati molto coraggiosi i calciatori rispetto alla prima gara, ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a mantenere la calma, fare il nostro gioco e sbloccarla. Con l’uomo in più è stata più semplice chiaramente portarla a casa”. “Mio figlio? Un’emozione indescrivibile, è una cosa che ti cambia la vita. Ora viene prima lui che tutto il resto. Ci ha portato ...

