Meret: 'Estate difficile per me, dispiace sentir dire che non comando la difesa. Sul rinnovo col Napoli...' (Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Non sono di molte parole, preferisco i fatti. E' stata un'Estate... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Il portiere delAlexè intervenuto a Radio Kiss Kiss: "Non sono di molte parole, preferisco i fatti. E' stata un'...

SMarchesiPR : RT @kisskissnapoli: #Meret in ESCLUSIVA a #KissKissNapoli: 'Col #Milan gara difficile ma non decisiva. #Scudetto? Ci proveremo anche quest'… - sportli26181512 : Meret: 'Estate difficile per me, dispiace sentir dire che non comando la difesa. Sul rinnovo col Napoli...': Il por… - cmdotcom : #Meret: 'Estate difficile per me, dispiace sentir dire che non comando la difesa. Sul rinnovo col #Napoli...' - sportal_it : Alex Meret confessa: 'Estate difficilissima' - zazoomblog : Napoli Meret: «Estate difficile per me ma sono rimasto concentrato. Sirigu figura importante» - #Napoli #Meret: #«… -