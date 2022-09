Manuel Bortuzzo smentisce suo padre Franco (Di venerdì 16 settembre 2022) Negli ultimi due anni in più occasioni Manuel Bortuzzo ha dichiarato che avrebbe partecipato volentieri al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha ascoltato il suo appello. Lo sportivo è entrato nella casa di Cinecittà esattamente un anno fa, ma secondo suo padre quello non è stato il programma adatto a lui. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Franco Bortuzzo ha rivelato che suo figlio non ha apprezzato troppo il GF Vip. “Lì ha vissuto momenti che sicuramente ricorderà sempre questo è ovvio. Però il GF Vip non era il programma adatto a lui. A dire il vero a Manuel non è piaciuto molto. Da oggi lo vedremo in altre trasmissioni. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 settembre 2022) Negli ultimi due anni in più occasioniha dichiarato che avrebbe partecipato volentieri al Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha ascoltato il suo appello. Lo sportivo è entrato nella casa di Cinecittà esattamente un anno fa, ma secondo suoquello non è stato il programma adatto a lui. In un’intervista rilasciata a Novella 2000,ha rivelato che suo figlio non ha apprezzato troppo il GF Vip. “Lì ha vissuto momenti che sicuramente ricorderà sempre questo è ovvio. Però il GF Vip non era il programma adatto a lui. A dire il vero anon è piaciuto molto. Da oggi lo vedremo in altre trasmissioni. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ...

