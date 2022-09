Maltempo | alluvione nelle Marche | 7 morti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) - E' salito a 7il bilancio delle vittime dell'che si è abbattuta nella tarda serata di ieri. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche di tre dispersi. In mattinata il corpo di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco a Bettolelle di Senigallia, una delle zone più colpite. Tra i dispersi c'è anche un bambino di otto anni. La madre è stata salvata a Castelleone di Suasa dai vigili del fuoco. La donna era in auto quando è stata travolta dalla piena del fiume: scesa dalla vettura con il figlio entrambi sono stati travolti dall'acqua. I vigili del fuoco hanno rintracciato la donna aggrappata al tronco di un ...