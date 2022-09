Maltempo, alluvione nelle Marche: 6 morti e 3 dispersi (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Sei morti e tre dispersi è il bilancio di un’alluvione che si è abbattuta in tarda serata nelle Marche dove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche dei tre dispersi. Le immagini mostrano auto che galleggiano e strade come fiumi. In particolare a Cantiano, dove l’acqua ha invaso diverse zone del Paese, si vedono persone immerse nell’acqua fino alla vita mentre cercano di mettersi in salvo. nelle prime ore della mattina il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, raggiungerà le zone colpite ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Seie treè il bilancio di un’che si è abbattuta in tarda seratadove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche dei tre. Le immagini mostrano auto che galleggiano e strade come fiumi. In particolare a Cantiano, dove l’acqua ha invaso diverse zone del Paese, si vedono persone immerse nell’acqua fino alla vita mentre cercano di mettersi in salvo.prime ore della mattina il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, raggiungerà le zone colpite ...

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - Adnkronos : Bomba d’acqua nelle Marche, esondato il fiume Misa: 6 morti e 3 dispersi. #maltempo #alluvione - Agenzia_Italia : #Alluvione Acqua, fango e terrore travolgono la provincia di Ancona. Fiumi esondati, strade come torrenti. Trascina… - CorJuve : RT @mari_arena75: Non si può puntualmente ogni inizio autunno fare la conta dei morti per il maltempo... Non si può! #alluvione #marche - Petartrzz : RT @manolo_loop: #Marche/#Cantiano Quella che veniva definita '#alluvione del secolo' capita ormai ogni anno. Da troppi anni e sempre pegg… -