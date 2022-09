LIVE Salernitana-Lecce la MOVIOLA | annullato gol a Coulibaly | fuorigioco dopo check al Var

sportli26181512 : LIVE Salernitana-Lecce 0-0: Coulibaly segna ma è in fuorigioco. Il Var conferma -

Allo stadio Arechi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Lecce si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiLecce 0 - 0 MOVIOLA 1 INIZIO PARTITA - Primo pallone ...Laha già ottenuto sette punti in queste prime sei giornate di campionato: nella scorsa stagione i campani avevano avuto bisogno di 10 partite per raggiungere lo stesso bottino - rispetto ...Contro il Napoli, il Milan di Leao. Il bilancio della scorsa stagione senza il portoghese è tutt'altro che positivo ...Buonasera amici di TS da Roberto Sarrocco e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno! Tra poco in campo Salernitana e Lecce per la settima giornata del campionato di Serie A Tim, l'ultima prima della ...