LIVE Germania-Spagna 28-37, Europei basket 2022 in DIRETTA: Rudy Fernandez perfetto dall’arco, tedeschi sotto di nove lunghezze (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-39 Lorenzo Brown da due punti, pronta risposta delle Furie Rosse! 30-37 Schröder accelera e penetra, i padroni di casa non mollano! 28-37 Lopez-Arostegui da sotto il canestro, +9 Spagna! 28-35 2/2 ai liberi per Johannes Thiemann, la Germania accorcia ancora! 26-35 Tap-in vincente di Juancho Hernangomez, gli iberici tornano a sfiorare la doppia cifra di vantaggio! 26-33 Franz Wagner prende il volo e schiaccia a due mani: reazione dei padroni di casa! 24-33 Rudy Fernandez HA LA MANO CALDISSIMA: BOMBA E +9 Spagna, TIME-OUT Germania! Germania devastante sotto il canestro in attacco: ben cinque rimbalzi offensivi raccolti! 24-30 Rudy ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-39 Lorenzo Brown da due punti, pronta risposta delle Furie Rosse! 30-37 Schröder accelera e penetra, i padroni di casa non mollano! 28-37 Lopez-Arostegui dail canestro, +9! 28-35 2/2 ai liberi per Johannes Thiemann, laaccorcia ancora! 26-35 Tap-in vincente di Juancho Hernangomez, gli iberici tornano a sfiorare la doppia cifra di vantaggio! 26-33 Franz Wagner prende il volo e schiaccia a due mani: reazione dei padroni di casa! 24-33HA LA MANO CALDISSIMA: BOMBA E +9, TIME-OUTdevastanteil canestro in attacco: ben cinque rimbalzi offensivi raccolti! 24-30...

zazoomblog : LIVE – Germania-Spagna 0-0 Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Germania-Spagna #Europei #basket - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?? Eurobasket, semifinali 17h15 Germania ????-???? Spagna - live_dom : RT @MT_Meli_: Qualche straccione esterofilo, prima o poi, dovrà spiegare perché quello attuato dalle intere classi dirigenti di Germania, F… - zazoomblog : LIVE – Germania-Grecia 83-71 Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Germania-Grecia #83-71 #Europei - ElevenSportsIT : ??DA CENTROCAMPO SLOUKAS 'Tre secondi con #Sloukas non sono pochi'.. PROPRIO NO! ??? @mirkofusi ??#Grecia-… -