"L'informazione? Noi la manipolavamo così". In un libro la confessione di un giornalista pentito della "tv populista" (indovinate quale?) (Di venerdì 16 settembre 2022) Come funziona L'informazione manipolata? Lo racconta da dietro le quinte un giornalista che ha lavorato un anno in una trasmissione della "tv populista", nel libro Caccia al nero-Confessioni di un insider della tv populista, appena uscito per Chiarelettere. Niente nomi, sia chiaro. Anonimo è l'autore, anonime sono la trasmissione e la rete, ma non c'è bisogno di spremersi per riconoscere uno stile ben determinato. Basta scorrere quali sono i bersagli che i capi ordinano di colpire con i servizi sul campo: gli "zingari" su tutti, poi gli immigrati in generale, i sindacati, ma anche le tasse, il reddito di cittadinanza. Il racconto diventa via via un manuale della manipolazione. Non serve neppure falsificare interviste e notizie (anche se a volte ...

