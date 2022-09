Lavoro, con smart working meno tempo perso e più produttività (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. - In soli sei mesi di smart working parziale (2/3 giorni a settimana), oltre 300 dipendenti di 11 aziende hanno evitato spostamenti per oltre 700mila km, pari a più di 17 giri dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. - In soli sei mesi diparziale (2/3 giorni a settimana), oltre 300 dipendenti di 11 aziende hanno evitato spostamenti per oltre 700mila km, pari a più di 17 giri dell'...

M5S_Senato : Il PD aveva condiviso con noi un'agenda progressista contro il lavoro precario e il lavoro povero, ma poi non ci ha… - ItaliaViva : Noi abbiamo fatto Jobs Act e Industria 4.0, e hanno funzionato. Loro hanno fatto il reddito di cittadinanza con i… - Mov5Stelle : Orgogliosi di essere quelli del Reddito di cittadinanza, la misura di protezione sociale più importante nella stori… - aspettaaspetta : RT @Anna2Ary: La Segre sappia che il Green Pass, le vaccinazioni obbligatorie con sospensione dal lavoro senza stipendio, l’apartheid, sono… - Deangaia1 : RT @antonel69320133: Adesso ditemi voi se due colleghi che hanno condiviso mesi di lavoro sn costretti ad “ignorarsi” per non dare adito al… -