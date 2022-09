Laura Pausini e il ‘caso’ Bella Ciao, Pif la boccia: «Ha detto una mi***ata» (Di venerdì 16 settembre 2022) Laura Pausini nella bufera delle polemiche. Dopo che la cantante si è rifiutata di intonare “Bella Ciao” in una trasmissione tv spagnola, sono impazzate le critiche. La cantante ha motivato il suo rifiuto col fatto che la canzone sia di matrice politica, per cui non aveva intenzione di cantare alcun brano che la possa accostare alla destra o alla sinistra, per non diventare oggetto di propaganda. Da quell’epidosio, diventato ormai virale, in molti si sono schierati contro l’artista romagnola. Tra i tanti, c’è Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, che tramite un tweet ha attaccato la scelta di Laura. «Pensare di non cantare “Bella Ciao”, per non voler prendere posizione, è una gran min….hiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione. P.S.: al mio ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 16 settembre 2022)nella bufera delle polemiche. Dopo che la cantante si è rifiutata di intonare “” in una trasmissione tv spagnola, sono impazzate le critiche. La cantante ha motivato il suo rifiuto col fatto che la canzone sia di matrice politica, per cui non aveva intenzione di cantare alcun brano che la possa accostare alla destra o alla sinistra, per non diventare oggetto di propaganda. Da quell’epidosio, diventato ormai virale, in molti si sono schierati contro l’artista romagnola. Tra i tanti, c’è Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, che tramite un tweet ha attaccato la scelta di. «Pensare di non cantare “”, per non voler prendere posizione, è una gran min….hiata. Quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione. P.S.: al mio ...

elio_vito : Il Congresso della Democrazia cristiana nel 1976 si concluse sulle note di Bella ciao, ditelo a Salvini (ed a Laura Pausini...)! - LegaSalvini : VIVA LAURA PAUSINI E LA SUA LIBERTÀ! ?? #25settembrevotoLega, io ci #Credo! - matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - Liberty_Gamuret : RT @Cazzaccimiei1: Bravo PIF, attacca Laura Pausini per non aver cantato bella ciao, almeno RAI cinema ti finanzia l'ennesimo film di merda. - FOslzly : RT @lupovittorio42: Ma solo a me non frega niente se Laura Pausini si rifiuta di cantare Bella Ciao? -