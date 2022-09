La tregua flebile tra Azerbaigian e Armenia | il valore della pace per Usa e Ue

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 settembre 2022) Le ultime tensioni trasi sono verificate in territorio armeno, ma sempre nelle regioni contese del Nagorno-Karabakh. Scontri armati – che i due fronti si accusano a vicenda di aver causato – hanno portato nei giorni scorsi alla morte di almeno 49 armeni: un dato che indica come quanto successo non sia stata una semplice schermaglia di frontiera. L’intervento russo – gendarme che si è arrogato il compito di controllare la situazione – ha creato i presupposti per un cessate il fuoco lampo, il 13 settembre, che è stato rapidamente violato (e probabilmente tornerà a essere vuotato). Tra i due Paesi è in corso unaraggiunta dopo i 44 giorni di guerra sospesi nel novembre 2020 (dopo quasi settemila morti e dopo che gli azeri avevano conquistato una fetta di territorio controllato dagli armeni da più o meno tre ...