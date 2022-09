'La scuola può scaldarsi senza gas' L'idea: 15 ettari di pannelli solari (Di venerdì 16 settembre 2022) Il piano del sindaco Nardella per abbattere l'80% delle bollette: l'annuncio nel saluto al liceo 'Elsa ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Il piano del sindaco Nardella per abbattere l'80% delle bollette: l'annuncio nel saluto al liceo 'Elsa ...

tiresia2000 : @Gra_Gass Chissà che può insegnare una che non crede nella scienza e nel progresso e si fa influenzare dalle bufale… - LuciaLaVita1 : RT @spinax64: Si può basare una campagna elettorale su Bella ciao??? E l’inflazione? Il salario minimo? Le bollette? Il lavoro? Le spese mil… - Cicciorizz31 : @shanelyn__ Allora innanzitutto se può toglierti l'ansia immagina che sia uguale all'esame della scuola media solo… - mgnicosia : @gavinjones10 Esiste in Inglese? Mia madre può votare e voglio aiutarla con la sua scelta, ma non capisco tutto ciò… - GerriLiu5 : RT @fradepal: 15 settembre 1993, viene ucciso don Pino Puglisi: 'A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare,… -