Johnny Depp vs Amber Heard | il processo diventa un film

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 16 settembre 2022) Iltrato unintitolato Hot Take e sarà presentato in anteprima su Tubi a partire dal 30 settembre 2022. La battaglia legale tra, così come la loro turbolenta relazione, è stata trasformata in un nuovointitolato Hot Take: TheTrial: la pellicola uscirà il 30 settembre 2022 in streaming su Tubi, piattaforma gratuita di proprietà di FOX, che però è disponibile solo negli Stati Uniti. Il, che è stato girato in pochissimi mesi, vedrà come protagonisti Mark Hapka, conosciuto per aver recitato nella soap Days of Our Lives, e Megan Davis, vista ...