In Italia rendere gratuiti (o quasi) i mezzi pubblici è oggettivamente impossibile (Di venerdì 16 settembre 2022) In Germania è da poco terminata la sperimentazione del biglietto unico a 9 euro: un test dall’esito positivo che si stima abbia comportato un risparmio di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 in tre mesi, riaccendendo i riflettori sul ruolo che il trasporto pubblico potrebbe avere nell’abbattere le emissioni e contrastare la crisi climatica. L’iniziativa tedesca, durata da giugno ad agosto, prevedeva un unico ticket mensile dal costo popolare (9 euro, appunto) valido in tutto il Paese su bus, tram, metro e treni regionali: hanno sfruttato questa opportunità 38 milioni di persone, di cui un quinto erano passeggeri che non usavano abitualmente i mezzi pubblici, per un totale di 52 milioni di biglietti. La misura era stata accolta positivamente dalla maggior parte dei tedeschi. Le poche critiche riguardavano il rischio di sovraffollare i ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022) In Germania è da poco terminata la sperimentazione del biglietto unico a 9 euro: un test dall’esito positivo che si stima abbia comportato un risparmio di 1,8 milioni di tonnellate di CO2 in tre mesi, riaccendendo i riflettori sul ruolo che il trasporto pubblico potrebbe avere nell’abbattere le emissioni e contrastare la crisi climatica. L’iniziativa tedesca, durata da giugno ad agosto, prevedeva un unico ticket mensile dal costo popolare (9 euro, appunto) valido in tutto il Paese su bus, tram, metro e treni regionali: hanno sfruttato questa opportunità 38 milioni di persone, di cui un quinto erano passeggeri che non usavano abitualmente i, per un totale di 52 milioni di biglietti. La misura era stata accolta positivamente dalla maggior parte dei tedeschi. Le poche critiche riguardavano il rischio di sovraffollare i ...

marattin : Importante la scelta di Italia, Francia, Germania, Spagna e Olanda: se la UE nicchierà ancora, nel 2023 adotteranno… - MicaelaRomanini : RT @WIGItalia: Women in Games Italia e IIDEA presentano la guida “COSTRUIRE UN CAMPO DA GIOCO EQUO”: uno strumento fondamentale per rendere… - WIGItalia : Women in Games Italia e IIDEA presentano la guida “COSTRUIRE UN CAMPO DA GIOCO EQUO”: uno strumento fondamentale pe… - acs_italia : RT @acs_italia: Il #Papa in #Kazakhstan ricorda che la libertà religiosa è un diritto inalienabile che non può limitarsi alla libertà di cu… - MELANYAPPL : @XFactor_Italia @thisismaneskin È riuscita a rendere il pezzo completamente suo, sentendola non mi sono collegata p… -