Il sindaco di Senigallia: "Non avevamo alcuna allerta meteo" (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - "Abbiamo varie zone della città allagate ma sono già state raggiunte dalla Protezione Civile. Ieri non c'era alcuna allerta meteo, se non per il vento, e quindi non avevamo contezza di questo tipo di pericolo". Così il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, intervistato da RaiNews24. "Mi dicono che è stato qualcosa di improvviso - afferma il sindaco - noi abbiamo però avuto modo di parlare con delle persone dell'entroterra, e quando abbiamo saputo che c'erano delle forti piogge all'interno abbiamo emesso un'allerta, che è iniziata ieri sera alle 20.45, nella quale avevamo indicato ai cittadini di non muoversi da casa e di andare ai piani superiori. Poi, verso mezzanotte, è successa l'alluvione. Il problema - spiega Olivetti - ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - "Abbiamo varie zone della città allagate ma sono già state raggiunte dalla Protezione Civile. Ieri non c'era, se non per il vento, e quindi noncontezza di questo tipo di pericolo". Così ildi, Massimo Olivetti, intervistato da RaiNews24. "Mi dicono che è stato qualcosa di improvviso - afferma il- noi abbiamo però avuto modo di parlare con delle persone dell'entroterra, e quando abbiamo saputo che c'erano delle forti piogge all'interno abbiamo emesso un', che è iniziata ieri sera alle 20.45, nella qualeindicato ai cittadini di non muoversi da casa e di andare ai piani superiori. Poi, verso mezzanotte, è successa l'alluvione. Il problema - spiega Olivetti - ...

forza_italia : RT @Antonio_Tajani: Ho parlato con il sindaco di Senigallia,Olivetti e con l’assessore alla Protezione civile delle Marche, Aguzzi per aver… - sulsitodisimone : Il sindaco di Senigallia: 'Non avevamo alcuna allerta meteo' - Antonio_Tajani : Ho parlato con il sindaco di Senigallia,Olivetti e con l’assessore alla Protezione civile delle Marche, Aguzzi per… - paparozzi63 : @EnricoLetta Domandi al suo collega Mangialardi(PD), che ora siede nella giunta regionale marche le misure adottate… - MaggioreSimona : RT @24Mattino: Massimo Olivetti, sindaco di #Senigallia: 'Se fosse stato un discorso di pioggia avrei parlato del fiume, purtroppo in quest… -