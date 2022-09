Il primo test di difesa planetaria dipende da 24 ore di navigazione autonoma alla cieca (Di venerdì 16 settembre 2022) Nella notte tra il 26 e il 27 settembre per la prima volta una navicella spaziale, Dart, sarà usata come ariete per deviare la traiettoria di un asteroide Leggi su wired (Di venerdì 16 settembre 2022) Nella notte tra il 26 e il 27 settembre per la prima volta una navicella spaziale, Dart, sarà usata come ariete per deviare la traiettoria di un asteroide

