Conferenza stampa Camara: «Mou decisivo nella scelta, qui per restare a lungo» (Di venerdì 16 settembre 2022) Conferenza stampa Camara: il centrocampista della Roma è stato presentato oggi ai suoi nuovi tifosi. Le dichiarazioni Mady Camara è stato presentato dalla Roma in Conferenza stampa. Le parole riprese da tmw. MOURINHO – «Diversi club si erano interessati, avevo esitato ma nel momento in cui si è fatta viva la Roma non ho avuto dubbi. Il mister mi ha spiegato il progetto, ho subito deciso che volevo venire qui e come mia abitudine voglio dare tutto per la squadra». OBIETTIVI – «Sono arrivato qui con l’obiettivo di restare a lungo, questo è il mio intento. Condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Pellegrini, Cristante, Wijnaldum e Bove è motivo di grande orgoglio. Questi giocatori spesso li utilizzavo alla Playstation, oggi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022): il centrocampista della Roma è stato presentato oggi ai suoi nuovi tifosi. Le dichiarazioni Madyè stato presentato dalla Roma in. Le parole riprese da tmw. MOURINHO – «Diversi club si erano interessati, avevo esitato ma nel momento in cui si è fatta viva la Roma non ho avuto dubbi. Il mister mi ha spiegato il progetto, ho subito deciso che volevo venire qui e come mia abitudine voglio dare tutto per la squadra». OBIETTIVI – «Sono arrivato qui con l’obiettivo di, questo è il mio intento. Condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Pellegrini, Cristante, Wijnaldum e Bove è motivo di grande orgoglio. Questi giocatori spesso li utilizzavo alla Playstation, oggi ...

acmilan : ???? Sergiño Dest ?? ? Watch his presentation press conference live Guarda la conferenza stampa di presentazione in… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell'Economia e delle Finanze Franco, il Mini… - Agenzia_Ansa : FLASH | Con un 'no' secco il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa sul dl aiuti ter, ha risposto alla dom… - Clemf71 : RT @ImolaOggi: Il suo compito di devastazione è terminato. Mario Draghi non è disponibile a un nuovo mandato a Palazzo Chigi. Ad un giornal… - IndianoOceano : RT @evamarghe: Draghi, Draghi, Draghi tutto il resto è il nulla cosmico!! Draghi Conferenza stampa! -