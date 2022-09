Cielo poco nuvoloso, probabile pioggia nella notte (Di venerdì 16 settembre 2022) Cielo poco nuvoloso nella giornata di oggi, con possibili piogge nella notte. Si va incontro ad un fine settimana con tempo instabile soprattutto al sabato. Migliora invece domenica con bel tempo su tutta la provincia. Lo spiega Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 16 settembre 2022 Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso con tendenza a sviluppo di nubi ad evoluzione diurna su Alpi e Prealpi. Nel corso del pomeriggio-sera saranno possibili locali rovesci o temporali sia sui monti che sulle pianure dell’area orientale della regione. Altrove asciutto e con basse probabilità di precipitazioni.Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 28 e 31°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C con valori maggiori nei ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 settembre 2022)giornata di oggi, con possibili piogge. Si va incontro ad un fine settimana con tempo instabile soprattutto al sabato. Migliora invece domenica con bel tempo su tutta la provincia. Lo spiega Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 16 settembre 2022 Tempo Previsto:con tendenza a sviluppo di nubi ad evoluzione diurna su Alpi e Prealpi. Nel corso del pomeriggio-sera saranno possibili locali rovesci o temporali sia sui monti che sulle pianure dell’area orientale della regione. Altrove asciutto e con basse probabilità di precipitazioni.Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 28 e 31°C. Minime stazionarie e comprese tra 15 e 20°C con valori maggiori nei ...

