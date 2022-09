“Che Dio ci aiuti”. Alluvione Marche, sale il bilancio delle vittime. Corsa contro il tempo (Di venerdì 16 settembre 2022) È salito a 7 morti il bilancio delle vittime dell’Alluvione che si è abbattuta nella tarda serata di ieri nelle Marche. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche di alcuni dispersi. In mattinata il corpo di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco a Bettolelle di Senigallia, una delle zone più colpite. Sono circa 300 i vigili del fuoco al lavoro nelle zone tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino. In particolare 180, con sezioni operative arrivate da Abruzzo ed Emilia Romagna, stanno operando nella zona di Ancona e a Senigallia mentre altri 100 sono impiegati a Pesaro. Le immagini ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) È salito a 7 morti ildell’che si è abbattuta nella tarda serata di ieri nelle. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattrosi registrano a Ostra, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche di alcuni dispersi. In mattinata il corpo di un uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco a Bettolelle di Senigallia, unazone più colpite. Sono circa 300 i vigili del fuoco al lavoro nelle zone tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino. In particolare 180, con sezioni operative arrivate da Abruzzo ed Emilia Romagna, stanno operando nella zona di Ancona e a Senigallia mentre altri 100 sono impiegati a Pesaro. Le immagini ...

