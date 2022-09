Bomba d'acqua nelle Marche, sette morti e tre dispersi tra cui un bimbo (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le Marche. É salito a sette il bilancio del nubifragio in provincia di Ancona. Ci sono, inoltre tre dispersi tra cui un bambino. L'ultimo decesso si è registarto a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. A trovare il corpo dell'uomo, i vigili del fuoco. L'uomo era nella sua auto quando è stato travolto dall'acqua. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'è il massimo impegno sul territorio". La mamma e il suo bimbo Quattro corpi sono stati recuperati a Pinaello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a ... Leggi su agi (Di venerdì 16 settembre 2022) AGI - È una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto le. É salito ail bilancio del nubifragio in provincia di Ancona. Ci sono, inoltre tretra cui un bambino. L'ultimo decesso si è registarto a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia, in provincia di Ancona. A trovare il corpo dell'uomo, i vigili del fuoco. L'uomo era nella sua auto quando è stato travolto dall'. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'è il massimo impegno sul territorio". La mamma e il suoQuattro corpi sono stati recuperati a Pinaello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a ...

