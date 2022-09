Alluvione nelle Marche, i consorzi di bonifica: “A Cantiano in sette ore caduti 420 millimetri di pioggia, la metà di tutto il 2021” (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Osservatorio Anbi sule Risorse Idriche ha diffuso alcuni dati forniti dalla Rete Meteo Idropluviometrica Regionale delle Marche: a Cantiano, il comune più colpito, sono caduti 420 millimetri di pioggia dalle 15.00 alle 22.30 (di cui quasi 200 tra le 17.00 e le 19.00), circa la metà di quanto piovuto in tutto il 2021 e la temperatura è scesa dai 26 gradi delle 14.00 ai 17,3 gradi alle 16.00. A Barbara, dalle 15.00 alle 22.45 sono caduti 127 millimetri di pioggia (80 dalle 17.30 alle 19.30). A Scheggia 187,2 millimetri (oltre 50 in 30 minuti). Il fiume Misa è straripato a Senigallia (dove sono piovuti solo 5,6 millimetri): alle 22 aveva un’altezza di 21 centimetri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Osservatorio Anbi sule Risorse Idriche ha diffuso alcuni dati forniti dalla Rete Meteo Idropluviometrica Regionale delle: a, il comune più colpito, sono420didalle 15.00 alle 22.30 (di cui quasi 200 tra le 17.00 e le 19.00), circa ladi quanto piovuto inile la temperatura è scesa dai 26 gradi delle 14.00 ai 17,3 gradi alle 16.00. A Barbara, dalle 15.00 alle 22.45 sono127di(80 dalle 17.30 alle 19.30). A Scheggia 187,2(oltre 50 in 30 minuti). Il fiume Misa è straripato a Senigallia (dove sono piovuti solo 5,6): alle 22 aveva un’altezza di 21 centimetri, ...

