Allerta meteo, a Empoli vietate le attività nei giardini e parchi pubblici - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 16 settembre 2022) Ordinanza del comune alla luce del codice giallo per maltempo: previsti temporali forti e raffiche di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Ordinanza del comune alla luce del codice giallo per maltempo: previsti temporali forti e raffiche di ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - fattoquotidiano : Marche, prevista una nuova allerta meteo gialla per domani. Si tratta dello stesso avviso arrivato per la serata di… - Agenzia_Ansa : Come funziona il sistema di allertamento, sono quattro i colori per l'allerta. Spetta ai Centri funzionali decentra… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 16/09/2022, diramato dal @DPCgov il 16/… - RMRenee78 : @Fede94129901 Ancora no. Ma l'allerta meteo e abbassamento temperature è prevista per domani qui in Romagna. Tu dove vivi? -