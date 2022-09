Zuppa di Porro 15 settembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 settembre 2022)di. Questa storia dei rubli per influenzare la politica in Italia è diventata una barzelletta. La repubblica dice che anche l’Italia li ha presi e poi dedica una decina di pagine a Salvini: belgiornalismo. Il Corriere della sera si accontenta dell’apertura e di un fondo assegnato all’ottimo Polito, che vi assicuro mi piace molto, ma certo da ex iscitto al partito comunista marxista leniniste e poi a quello comunista, e poi redattore dell’unità e po senatore dell’ulivo, dovrebbe conoscere bene come funzionano i rubli. Urso, quello delle liste di proscrizione, dice che il dossier dei servizi usa non riguarda l’Itallia: ma per ora. E tutti tremano. Una bella propaganda contro Salvini: capace che gli faranno prendere voti. Ah la questione del prezzo del gas, se ne occupano in pochi, tra cui Messaggero; anche perchè Ursula ieri ha fatto ridere. ...