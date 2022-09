Ungheria | l' ira di Orban per il rapporto di condanna del Parlamento Ue | ' Un insulto'

(Di giovedì 15 settembre 2022) L'se la prende con Bruxelles, grida all' "" e parte lancia in resta contro ileuropeo. All'attacco va il ministro degli Esteri Peter Szijjarto che bolla la decisione dell'...

Assi54 : @Io41881712 Il governo stava stanziando aiuti ma è stato fatto cadere,ira decreto bloccato dai 5 stelle In Europa… -

Fatti e avvenimenti

- L'se la prende con Bruxelles, grida all' "insulto" e parte lancia in resta contro il Parlamento europeo. All'attacco va il ministro degli Esteri Peter Szijjarto che bolla la decisione dell'...... oltre i confini dell'popolata da etnia ungherese. Il Ministro dell'Interno serbo , ...ha spesso usato Vulin come suo frontman nelle relazioni con la Russia nel tentativo di non provocare l'... Ira UE si abbatte su Ungheria: "Non è democrazia, Commisione provvederà", Lega e FdI difendono Orban Il dossier afferma che il paese magiaro è una 'minaccia' ai valori europei e chiede alla Commissione Ue di ritardare l'approvazione del piano di ripresa di Budapest ...In Ungheria prima di abortire sarà obbligatorio ascoltare il battito cardiaco del feto Da domani, giovedì 15 settembre, le donne ungheresi saranno costrette ad ascoltare il battito cardiaco del feto p ...