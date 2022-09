Supplenze da Gps, tutti contro l’algoritmo: docenti in graduatoria scavalcati da colleghi più indietro. C’è chi chiede le nomine in presenza (Di giovedì 15 settembre 2022) Non si arrestano le polemiche per l’algoritmo, anche quest’anno ‘impazzito’, che regola le Supplenze: sembra essere ormai questo l’iter che porta alla nomina dei docenti a tempo determinato. Un iter che vede errori, reclami e assegnazioni di posti che spesso non seguono l’ordine in graduatoria. Ecco perchè tutti guardano alla nostalgia delle convocazioni in presenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) Non si arrestano le polemiche per, anche quest’anno ‘impazzito’, che regola le: sembra essere ormai questo l’iter che porta alla nomina deia tempo determinato. Un iter che vede errori, reclami e assegnazioni di posti che spesso non seguono l’ordine in. Ecco perchèguardano alla nostalgia delle convocazioni in. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze da Gps, tutti contro l’algoritmo: docenti in graduatoria scavalcati da colleghi più indietro. C’è chi chi… - UilTrapani : RT @orizzontescuola: Supplenze da Gae e Gps, troppi errori: nella provincia di Trapani le operazioni saranno rettificate. I sindacati incon… - orizzontescuola : Supplenze da Gae e Gps, troppi errori: nella provincia di Trapani le operazioni saranno rettificate. I sindacati in… - orizzontescuola : Supplenze docenti da graduatorie di istituto, liberatoria per GPS esaurite. Quali sono le classi di concorso più ri… - scuolainforma : GPS 2022/24, avvisi USP su ripubblicazioni Graduatorie Provinciali per le Supplenze aggiornati al 15 settembre -