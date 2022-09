Südtirol vs Cosenza | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sabato 17 ottobre alle ore 14 allo stadio Druso di Bolzano si affrontanovs. I tirolesi vengono dalla vittoria esterna a Como, ildalla sconfitta interna contro il Bari.vs: da dove iniziamoBiancorossi corsari a Como. Mazzocchi e Casiraghi firmano la prima vittoria esterna in Serie B. Pierpaolo Bisoli conquista tre meritati punti contro i lariani, affidati ancora al tecnico pro tempore Massimiliano Guidetti. La gara si sblocca al 34’ della ripresa. Casiraghi riceve largo, si accentra e crossa sul secondo palo, dove l’accorrente Mazzocchi trova la deviazione vincente e firma lo 0-1. Al 42’ l’arbitro assegna un calcio di rigore per tocco di braccio di Fabregas. Casiraghi si presenta sul dischetto e spiazza Ghidotti per lo ...