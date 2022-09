(Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Arriva in Campania, il 18 settembre a, l’VIII edizione di, l’iniziativa itinerante diwalking per trascorrere una giornata a contatto con la natura, all’insegna del benessere, a...

Primula23244795 : RT @osamundR: ??????Incremento del 279% negli aborti spontanei Incremento del 487% nel cancro al seno Incremento del 269% nell'infarto del mio… - IoeSam85 : RT @osamundR: ??????Incremento del 279% negli aborti spontanei Incremento del 487% nel cancro al seno Incremento del 269% nell'infarto del mio… - fairys292 : @pa_mare @SamTonellato Sedia a rotelle...(aveva la sclerosi multipla)quindi, grazie a queste esperienze di vita...h… - alliedye : RT @nonsembrimalata: In questa puntata sentirete @alliedye parlare della sua nuova diagnosi di disturbo neurologico funzionale; accompagnat… - lifestyleblogit : Sclerosi multipla, le camminate di Nordic Tales arrivano a Paestum - -

... l'iniziativa itinerante di Nordic walking per trascorrere una giornata a contatto con la natura, all'insegna del benessere, a beneficio delle persone con, familiari e caregiver. Le ...Bergamaschi (Fondazione Mondino), come dimostrato da diversi studi scientifici fare attività fisica all'aperto migliora plasticità neuronale e apporto vitamina D. Ma meglio, specie all'inizio, se ...Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Arriva in Campania, il 18 settembre a Paestum, l’VIII edizione di Nordic Tales, l’iniziativa itinerante di Nordic walking per trascorrere una giornata a contatto con ...Il “Decreto Aiuti Bis”, approvato al Senato e ora all’esame della Camera, ha stabilito una proroga fino al 31 dicembre prossimo dello “smart working” (“lavoro agile”), per i cosiddetti “lavoratori fra ...