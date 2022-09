Ryan Reynolds si fa filmare durante la colonscopia per sensibilizzare sulla prevenzione e scopre di avere un polipo subito rimosso

(Di giovedì 15 settembre 2022) ?La scelta dell'attore per ribadire l'importanza dellacontro il tumore al colon-retto: «Normalmente non avrei mai mostrato nessuna procedura medica davanti alla telecamera. Ma so che è un'occasione per aumentare la consapevolezza su un esame che può salvare molte vite umane»

Dopo aver perso una scommessa e pagato pegno sottoponendosi a una molto invadente colonscopia, l'attore ha scoperto di avere un polipo, che gli è stato tolto in tempo. Il suo medico sostiene che la procedura potrebbe avergli salvato la vita. La storia è stata utilizzata dall'attore per promuovere lo screening preventivo.