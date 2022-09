Russia, Putin a Samarcanda: oggi l’incontro con Xi Jinping (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin sono arrivati nella città uzbeka di Samarcanda per prendere parte al summit della Sco, l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai. A margine, nella giornata di oggi, è previsto un incontro tra i due leader, il primo dall’invasione russa dell’Ucraina. Quello di Xi in Uzbekistan è il primo viaggio all’estero del presidente cinese in oltre due anni e mezzo. Pechino e Mosca risultano sempre più isolate dall’Occidente, con la Cina che sostiene la Russia e addossa agli Stati Uniti e alla Nato la responsabilità della guerra in Ucraina. AL VIA MANOVRE NAVALI CON LA CINA NEL PACIFICO – “Le navi della Marina russa e della Marina cinese conducono pattugliamenti congiunti nell’Oceano Pacifico”, si legge sul canale ufficiale di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xie il russo Vladimirsono arrivati nella città uzbeka diper prendere parte al summit della Sco, l’Organizzazione della cooperazione di Shanghai. A margine, nella giornata di, è previsto un incontro tra i due leader, il primo dall’invasione russa dell’Ucraina. Quello di Xi in Uzbekistan è il primo viaggio all’estero del presidente cinese in oltre due anni e mezzo. Pechino e Mosca risultano sempre più isolate dall’Occidente, con la Cina che sostiene lae addossa agli Stati Uniti e alla Nato la responsabilità della guerra in Ucraina. AL VIA MANOVRE NAVALI CON LA CINA NEL PACIFICO – “Le navi della Marina russa e della Marina cinese conducono pattugliamenti congiunti nell’Oceano Pacifico”, si legge sul canale ufficiale di ...

